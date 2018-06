Sykkelritt slår seg sammen

Tour des Fjords og Tour of Norway slår seg sammen. Det skriver selskapene bak rittene i en pressemelding. – Ved å samle ressurser og kompetanse rundt ett stort felles prosjekt er jeg sikker på at vi sammen kan få til noe enda større, sier Roy Hegreberg, daglig leder for Tour des Fjords.