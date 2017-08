Sykkel-VM tvinger sykepleierne ut på elsykkel

Trafikken i Bergen vil lide av stengte veier og redusert fremkommelighet i de ni dagene sykkel-VM pågår i byen.

Solheim hjemmesykepleie dekker et område der det blir svært vanskelig å bruke bilen når mesterskapet holdes: Fra Fjøsanger, langs foten av Løvstakken helt til Gyldenpris

For at pasientene skal få pleie, har de nå kjøpt inn ni sykler her. Bilen, som ofte er foretrukket fremkomstmiddel, skal stå.

– Vi satser ikke på bil under sykkel-VM i det hele tatt. Da må vi bruke beina eller sykle, sier Kjersti Kvamme, faglig konsulent på Solheim hjemmesykepleie.

30 sykler til 18.000 kroner

Totalt har hjemmesykepleien i Bergen kjøpt 30 sykler for 553.00 kroner. Det tilsvarer 18.433 kroner per sykkel.

Pengene er ikke bevilget fra arrangøren eller fra en mesterskapspott i kommunen. Nå håper etaten på å få igjen penger for investeringen.

– Vi håper at vi får kompensert noe av ekstrautgiftene vi får ved sykkel-VM, både ved innkjøp av sykler og at vi er flere på jobb, sier Kvamme.

Sykkel-VM i Bergen Ekspandér faktaboks Arrangeres i Bergen fra 16. til 24 september. Finansieres av statlige, kommunale og private midler. Mesterskapet er et av verdens største idrettsarrangementer og tidenes største i Hordaland. Bergen kommune har så langt gått inn med 20 millioner kroner til arrangementet. Kommunen regner med at idrettsfesten vil trekke en halv million tilskuere og 100.000 tilreisende fra utlandet.

POSITIV: Kjersti Kvamme har ansvar for sykkelsatsingen i hennes hjemmesykepleier-sone. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Skepsis blant ansatte

Sykepleier Birgitte Dyrøy Thomassen er en av dem som bruker sykkelen. Hun besøker mellom ti og 20 brukere hver dag. Hun er strålende fornøyd med sykkelen.

– Du slipper å styre med parkering og har en mye større fremkommelighet. Når vi har bil, må man kjøre og hente andre ute også, så nå blir vi mye mer fleksibel opp mot kundenes behov, sier Thomassen.

Hun er ikke redd for regnet i Bergen.

Men noen ansatte er skeptiske til tohjulingen, forteller Kvamme.

– Folk er ikke negative, men skeptiske. Det er fordi de ikke har prøvd det, og de som ikke er vant med å sykle i det hele tatt, er kanskje de mest skeptiske.

Elsykler for fremtiden

Helsebyråd i Bergen, Vigdis Anita Gåskjenn (KrF), forklarer at de bruker dette som er start for å øke bruken av elsykler i kommunen, også etter sykkel-VM.

LØFTER SYKKELSATSINGEN: Helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) sier at sykkel-VM gir momentum for å satse på sykling. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Vi tar dette løftet nå da vi har større behov for mer fleksible fremkomstmidler når bilene er hindret i enkelte soner. Bergen består av en del bakker, og da er elsykler gode å ha der det ikke er så lang avstand mellom hjemmetjenesten og dem som trenger hjelp, sier hun.

– Elsykler er fleksibelt, miljøvennlig og helsefremmende. Elsykkelen er kommet for å bli.