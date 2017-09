Sykkel-VM offisielt opna – proppfullt i Bergen sentrum

Laurdag kveld var det duka for ein spektakulært opningsseremoni i Bergen, då den formelle opninga av UCI 2017 Road World Championships blei gjort med brask og bram.

– Eg erklærerer herved VM i landsveissykling for opna, sa presidenten for UCI, Brian Cookson frå scena på Torgallmenningen.

Slik følger du sykkel-VM på NRK Foto: Even Norheim Johansen / NRK Ekspandér faktaboks Søndag 17. september: 12:00 VM sykkel: Lagtempo (NRK Sport)

16:30 VM sykkel: Lagtempo (NRK P1) Mandag 18. september: 10.00 VM sykkel: Tempo kvinner/junior (NRK Sport)

13.05 VM sykkel: Tempo menn U23 (NRK Sport) Tirsdag 19. september: 11.00 VM sykkel: Tempo menn/junior (NRK Sport)

12.05 VM sykkel: Tempo menn/junior (NRK P1 og NRK Sport)

15.35 VM sykkel: Tempo kvinner

20.25 VM-kveld (NRK 1) Onsdag 20. september: 13.00 VM sykkel: Tempo menn (NRK Sport)

19.45 VM-kveld (NRK 1) Torsdag 21. september: Hviledag. Fredag 22. september: ​​10.00 VM sykkel: Fellesstart kvinner/junior (NRK Sport)

13:00 VM sykkel: Fellesstart menn U23 (NRK Sport)

16.30 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

22.25 VM-kveld (NRK 1) Lørdag 23. september: 09.00 VM sykkel: Fellesstart menn/junior (NRK Sport)

12.03 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

13.30 VM sykkel: Fellesstart kvinner (NRK Sport)

14.50 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

23.20 VM-kveld (NRK 1) Søndag 24. september: 10.00 VM sykkel: Fellestart, menn elite (NRK Sport)

12.03 VM sykkel (NRK P1 og NRK Sport)

19.55 VM-kveld (NRK 1)

– Stolt over byen vår

Etter fleire år med planlegging går verdsmeisterskapen i sykkel endeleg av stabelen.

– Eg er stolt over å få visa fram byen i dette vêret, seier Bergen-ordførar Marte Mjøs Persen (Ap).

SMEKKFULLT: Det er venta fleire tusen tilskodarar i finvêret under opningsseremonien. Foto: Elise Farestveit / NRK

Kulturminister Linda Hofstad Helleland, visepresident i World Anti-Doping Agency, uttrykte glede for at Noreg kan vera vert for VM.

– 1000 kilometer med sykkelritt. Me har noko å gle oss til dei neste dagane, sa ho frå scena.

«Ottoen» kom på scena

For VM-feiringa i Bergen er så mykje meir enn berre to hjul, sveitte hjelmar og sykkelkjede. Dei siste dagane har byen blitt fylt opp med turistar som vil få med seg arrangementet.

ENTUSIAST: Guttorm Oppdal er ein sykkeletusiast. Gleda blir ikkje mindre av at VM skal arrangerast i Bergen. Foto: Elise Farestveit / NRK

– Det er verkeleg herleg med det flotte vêret, seier Guttorm Oppdal, ein av mange tusen som har møtt fram i finvêret laurdag.

Torgallmenningen var laurdag ettermiddag proppfull med VM-klare bergensarar og tilreisande. I ein herleg kompott av Helge Jordal, bogekorps, Lars Vaular og sjølve vêret, var det sydlandske tilstandar i Bergen sentrum.

På scena stod også Fargespill, Ni grader nord og Yvonne Nordvik Sivertsen og Edvard Tronstad, som framførte VM-låten «Someone at the finish line».

OTTOEN: Publikum fekk eit gjensyn bykarakteren Otto «Ottoen» Fredrik Wollertsen, som blei minnast med eit innslag på scena. Foto: Elise Farestveit / NRK

Det var også plass til Bergens avdøde byoriginal, Otto «Ottoen» Fredrik Wollertsen, i opningsseremonien. Ein eldre kar med lut rygg, lue og fargerik sykkel kom trillande ut på scenen til minne om den folkekjære syklisten – til begeistra jubel frå folkehavet.

Arrangøren smiler

Arrangementssjef Helge Stormoen er stornøgd med opningsseremonien og det Bergen 2017 fekk vist fram på scena.

– Det har vore ein fantastisk dag på alle måtar, både sportsleg og kulturelt. Eg meiner me har laga ein produksjon som gjer alle nøgde. Innslaga viser spennvidda me har i denne byen, seier Stormoen.

BLID: Arrangementansvarleg for Bergen 2017, Helge Stormoen. Foto: Mette Anthun / NRK

Han tør ikkje anslå kor mange tusen som møtte på Torgallmenningen i solskinet.

– På ein dag som denne, med eit utearrangement, så krever det nesten godt vêr. At me går inn i eit meisterskap med ei sånn ramme, gjer oss svært optimistiske før ritta står for tur til veka