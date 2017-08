Sykkel-VM kansellerte 2000 hotellrom

Hoteller i Bergen sentrum ligger an til å få en ny rekordsommer, med når Sykkel-VM inntar byen 16. september kan mange hotellrom i byen stå tomme. Helt siden Bergen fikk Sykkel-VM har arrangørene holdt av 4000 rom. Før helgen ble halvparten av disse kansellert. Dette har overrasket hotellnæringen.

– Det var ikke sånn det skulle være. I to år har vi sagt at det er fullt og nærmest skremt vekk turismen de to ukene som Sykkel-VM varer, sier Kjetil Smørås, direktør for hotellkjeden De Bergenske til NRK.

– Vi måtte vente

De avbestilte rommene var reservert til blant annet sykkellag, presse og sikkerhetsflokk. Antallet på 4000 var et krav fra det internasjonale sykkelforbundet, men behovet viste seg å være langt mindre.

– Det henger sammen med at noen av lagene var litt sen med å bestille, i tillegg fikk media sin akkreditering så sent som i juli. Vi har måttet vente på at alle med behov erkjente de behovene, sier Arrangementssjef for Bergen 2017, Helge Stormoen.

FOR TIDLIG: Arrangementssjef for Bergen 2017, Helge Stormoen, tror flere fortsatt vurderer om de vil komme til Bergen under Sykkel-VM. Foto: Johanna Magdalena Husebye

– Krevende om vinteren

Allerede i slutten av juli meldte hotellnæringen at de var bekymret for situasjonen, fordi hotellmarkedet i Bergen er svært krevende om vinteren.

– Vi hadde håpet å få denne beskjeden tidligere, sier Smørås.

Konsekvensene av de tomme rommene er at hotellprisene går kraftig ned i høst.

Sykkel-VM i Bergen Ekspandér faktaboks Arrangeres i Bergen fra 16. til 24 september. Finansieres av statlige, kommunale og private midler. Mesterskapet er et av verdens største idrettsarrangementer og tidenes største i Hordaland. Bergen kommune har så langt gått inn med 20 millioner kroner til arrangementet. Kommunen regner med at idrettsfesten vil trekke en halv million tilskuere og 100.000 tilreisende fra utlandet.

– For tidlig å spekulere

Arrangør Stormoen tror det er for tidlig å spekulere i tap.

– Folk i Norge og utlandet kan fremdeles være på gjerdet, og tenke skal jeg reise opp eller ikke? Slik at en endelig beslutning på hvor mange rom som blir solgt kan også fattes på et senere tidspunkt, sier han til NRK.

– Det er ikke Sykkel-VM som får svi

Avtalene mellom Sykkel-VM og hotellnæringene vil respekteres uansett om hotellrommene blir solgt eller ikke, sier Smørås.

OVERRASKET: Kjetil Smørås, direktør for hotellkjeden De Bergenske, er blant dem som står igjen med mange tomme hotellrom under Sykkel-VM. Foto: Johanna Magdalena Husebye

– Det er ikke sykkel-VM som får svi, dette var en økonomisk risiko som vi påtok oss. Det vil vi stå inne for mens vi håper på det beste, sier han.