Sykepleierne avviste nytt tilbud

Norsk Sykepleierforbund har avvist et nytt tilbud fra NHO for å løse arbeidskonflikten. Forbundet hevder tilbudet var helt likt tidligere tilbud, skriver VG. NHO har varslet lockout for 500 sykepleiere fra onsdag. Austevoll er blant kommunene som vil bli hardest rammet.