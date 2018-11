Sykehusleder suspendert etter varsler om seksuell trakassering

En mannlig leder ved en avdeling på Haukeland universitetssjukehus er suspendert etter anklager om seksuell trakassering.

Det Helse Bergen selv omtaler som to varsler, har kommet fra kvinnelige ansatte.

«Arbeidsgiver er i gang med en grundig undersøkelse av innholdet i varslene, og den ansatte er suspendert inntil videre», skriver klinikkdirektøren med ansvar for avdelingen i en e-post til NRK.

Mannens kollegaer skal for rundt to uker siden ha blitt informert om suspensjonen, uten at årsaken ble oppgitt, får NRK opplyst.

Øverste leder for den aktuelle avdelingen bekrefter situasjonen, men henviser til klinikkdirektøren for kommentarer.

Suspendert inntil videre

Klinikkdirektøren har ifølge Helse Bergens kommunikasjonsavdeling ikke anledning til å stille til intervju mandag kveld, men har svart NRK via e-post.

«Vi tar alltid slike varsler på største alvor og vi følger saken tett opp i samarbeid med personalavdelingen», skriver direktøren, og legger til at ledelsen samarbeider med tillitsvalgte om oppfølging av varslerne, og at den suspenderte også blir ivaretatt.

Direktøren avviser imidlertid å svare på når varslene ble mottatt, om saken er anmeldt, og hvilke undersøkelser ledelsen gjorde før mannen ble suspendert.

Tillitsvalgt: – Skal ikke uttale oss

«Jeg ber om forståelse om at jeg av hensyn til de involverte ikke kan kommentere saken ytterligere nå», skriver klinikkdirektøren.

NRK har vært i kontakt med to tillitsvalgte. En av dem sier saken er informert om på avdelingen, og at de involverte følges opp av fagforeningene, men at de har fått beskjed om ikke å uttale seg.

– Vi har fått beskjed om at det er avdelingslederen som skal håndtere henvendelser fra media.

To-tre saker tre siste år

Varsler om seksuell trakassering er relativt sjeldne blant de rundt 12.000 ansatte på Haukeland universitetssjukehus.

I sommer sa personal- og organisasjonsdirektør Odd Andrew Storetvedt til Dagens Medisin at Helse Bergen var kjent med tre saker de siste to-tre årene.

– Helse Bergen har med ujevne mellomrom personalsaker knyttet til seksuell trakassering som fører til alvorlige reaksjonsformer med konsekvenser for arbeidsforholdet. Sakene varierer fra kommentarer, «tafsing» og mer alvorlige kroppskrenkelser. Konsekvenser varierer ut fra alvorlighetsgrad, sa Storetvedt.