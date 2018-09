Syk Brun ror ikke VM- finale: – Han er veldig lei seg

Siste: Are Strandli og Jens Holm endte til slutt på en 5. plass i finalen.

Gleden var stor torsdag da Kristoffer Brun og Are Strandli tok seg til finalen i lettvekt dobbeltsculler under semifinalen i Plovdiv i Bulgaria.

Lørdag morgen kom beskjeden om at Brun er syk og ikke stiller til start, skriver BT. Han sliter med magesjau og feber, og er derfor isolert fra de andre deltakerne på hotellet.

Leder av media og informasjonsutvalget i Norges Roforbund, Sjur Øyen sier til NRK at Brun er skuffet over å ikke kunne stille til start.

– Han er veldig lei seg. Det preger jo hele troppen dette at våre to beste gullkandidater på herresiden ikke kan ro sammen.

På Norges roforbund sine nettsider skriver de:

Det var fredag morgen i sammenheng med forberedelser til treningsøkt ved soloppgang at Kristoffer følte seg dårlig. Han ble umiddelbart fulgt opp og ivaretatt av landslagets støtteapparat og det internasjonale roforbundets medisinske komité.

Erstattes av Holm

Inn i teamet kommer 24 år gamle Jens Holm fra Sarpsborg. Holm har deltatt i lettvekt dobbeltfirer i dette VM, og blir nå satt i tospann med Strandli.

– Vi er glade for at han kunne steppe inn på så kort varsel, og er sikre på at Are og Jens kommer til å yte sitt absolutt maksimale i denne finalen, sier Øyen.

De to har brukt morgenen til en lang treningstur for å stille inn båten og gjøre seg klare til finalen. Det var Strandli som fikk bestemme om han ønsket å ro finale.

– Det var han som fikk bestemme om det skulle inn en ny makker eller om båten skulle trekkes. Og han var klar: han skulle ro en VM-finale i 2018.

Landslagstroppen har slitt med magesjau under hele dette VM. To av kvinnene måtte sendes hjem torsdag morgen.

– Dette er nok en forlengelse av det flere har slitt med. Vi vet at også andre lag her er preget av sykdom, sier han.