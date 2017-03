Svindla sin eigen far

Ei kvinne frå Nordhordland er dømt til fengsel i 60 dagar, for å ha svindla sin demente far for over 138.000 kroner. Kvinna fekk tilgang til bankkorta til faren, etter å ha inngått ein munnleg avtale om å styre økonomien hans, skriv avisa Nordhordland. Faren vart til slutt trua med utkasting frå institusjonen han budde på, grunna manglande betaling av husleige og kost i nærare eit år.