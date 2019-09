Svindelsikta sa ho ikkje forstod

Under den andre dagen av rettssaka mot ni personar i Bergen som er sikta for ha svindla Nav, har ei kvinne forklart seg. BT skriv at kvinna sa ho ikkje forstår kvifor det var oppgitt at ho var i arbeid i 2015, mens ho eigentleg var arbeidsledig. Seinare søkte ho om sjukepengar og foreldrepengar.