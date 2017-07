Svane-saken: Kommunens dødsdom strider mot fugleekspertenes anbefaling

Den såkalte «Havnesjefen» i Os gikk fredag til angrep på en liten jente i Mobergsvikjo, og dro henne under vann. Mandag ble den besluttet avlivet av landbrukskontoret i Os og Fusa.

For faglige råd om hva de skulle gjøre med svanen, henvendte landbrukskontoret seg til tre medlemmer av Norsk ornitologisk forening, en av dem Arild Breistøl, som kjenner godt til svanen.

– Vi mener at svanen skulle fått leve, og at man skulle spredt informasjon til publikum om hvordan å oppføre seg rundt svaner, sier han.

– Det er ikke svanenes feil, men publikums. Noen blir litt ivrige når de skal mate dem, andre kan rett og slett ikke oppføre seg.

ORNITOLOG: Arild Breistøl i Norsk ornitologisk forening er kritisk til at svanen skal avlives. Foto: Stian Røkenes / NRK

Fulgte ikke ekspertråd

Denne holdningen ble utdypet i et brev foreningen sendte til landbrukskontoret.

Sjefen der, Øystein Svalheim, bekrefter til NRK at de av fagpersoner kun rådførte seg med de tre ornitologene, som altså hadde en annen anbefaling enn kontoret landet på.

– Konklusjonen til ornitologene var en annen enn min. De vil at vi skal la Havnesjefen leve, fordi han har oppført seg som man kunne forventet for å forsvare seg og sine. Men han har vært tiltagende aggressiv. Én ting er å ha en slik oppførsel langt borte fra folk, men midt i Os sentrum er det veldig upraktisk. Med loven i hånd har vi konkludert med at vi i dette tilfellet går for en avliving, sier Svalheim.

SJEF: Havnesjefen har styrt havnen i Os i syv år. Foto: Jan Petter Svendal

Har blitt dratt til sjøs etter nakken

Svanen har flere ganger har blitt herset med av mennesker, og både Breistøl og Svalheim enes om at det er derfor den oppfører seg som den gjør.

Ifølge Svalheim har svanen blitt påkjørt av båt med overlegg, og noen har også dratt den etter halsen og kjørt langt ut i fjorden. I mai 2015 ble den operert på kommunens regning.

Dette har gjort den sint og lite vennlig innstilt mot mennesker.

Tror ny svane kommer til Os

Breistøl tror at det vil komme en ny hannsvane tilbake til Os, og at man på ny kan få det samme problemet.

– Antall svaner i Hordaland øker, så dette er ikke siste gang at vi ser konflikter som dette, sier han.

Svalheim mener på sin side at det er bedre å starte med blanke ark igjen, og heller drive kunnskapsspredning mot befolkningen med en ny og mindre oppildnet svane på plass i havnen.

– Hvis det hadde vært en trygg fugl som visste hva han kunne forvente av mennesker, og vice versa, så hadde det vært en annen situasjon, tror Svalheim.