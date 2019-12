SV vil stille spørsmål om DNA-bevis

SV mener det er urimelig av norske myndigheter å nekte DNA-bevis når identitet og tilhørighet skal dokumenteres. Nyttårsaften skal etter planen demokratiforkjemperen Bheki Dlamini bli kastet ut av landet. Aktivisten kan ikke bevise at han skaffet et ekstra pass for å verne seg selv mot myndighetene i hjemlandet Swaziland. – SV ta saken opp med justisministeren, sier stortingsrepresentant, Karin Andersen.