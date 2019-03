SV krever bedring på KK

SV viser til dårlige resultater i en undersøkelse om barselomsorg, og at ansatte slår alarm om underbemanning, og ber nå fylkestinget støtte et opprop for Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus. – For Hordaland fylkesting er det viktig å være trygg på at det gis et godt og forsvarlig tilbud til våre fødende kvinner og barna deres, heter det i forslaget. – Jeg håper fylkestinget kan bli enig om dette og sende det til helseministeren og styret i Helse Vest, skriver SV-gruppeleder Aud Karin Oen i en e-post til NRK.