Sund får kritikk

Sund kommune får kritikk av fylkesmannen etter tilsyn på Sundheimen. Fylkesmannen meiner kommunen ikkje har sørga for at tilsette har god nok opplæring om bruk av tvang for å gje helsehjelp. Kritikken handlar også om at kommunen ikkje har avklart kven som skal bestemma når tvang skal nyttast.