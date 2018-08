Suksessprosjekt i vest: Rekordstor rift om fastlegestillingene

Det har lenge vært snakk om en fastlegekrise over store deler av landet. Både små og store kommuner sliter med å fylle opp de utlyste fastlegehjemlene.

I fjor ble det satt i gang et pilotprosjekt på Vestlandet, kalt ALIS-Vest (allmennlege i spesialisering), med mål om å snu trenden. Ti kommuner på Vestlandet har i løpet av det siste året fått kommunal støtte for å ansette nyutdannede fastleger i faste opplæringsstillinger.

Resultatet er klart: Fast stilling hos kommunen er mer populært enn å kjøpe seg inn i en privat praksis.

– Jeg har faste arbeidstimer, fast lønn og jobber ikke overtid. Da kan jeg ha fokus på det faglige, som jeg tenker er det viktigste, sier Erlend Brunborg, som er en av de ansatte fastlegene i prosjektet.

Store arbeidsmengder

Karsten Sylta er spesialrådgiver ved Etat for helsetjenester i Bergen kommune. Han forteller at kommunen utlyste 12 fastlegehjemler i sommer.

Av dem var én stilling en ALIS-opplæringsstilling.

– På de ordinære stillingene som ble lyst ut hadde vi svært dårlige søkertall, på ALIS-stillingen hadde vi 25 søkere, sier han.

ALIS-Vest pilotprosjekt Ekspandér faktaboks ALIS-Vest er et prosjekt som skal tilrettelegge for utdanningsstillinger i allmennmedisin.

Prosjektet er satt i gang i 10 utvalgte kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Prosjektperioden er 2017–2022.

ALIS er en forkortelse for Allmennlege i spesialisering.

Frykter det kan bryte sammen

Sylta tror den dramatiske forskjellen i antall seksere har sammenheng med den økte arbeidsmengden som følger med de ordinære hjemlene.

– Vi må ofte lyse ut ledige hjemler flere ganger. Noen fastleger har arbeidstimer på 50–60 timer i uken. Vi hører også om enkelte som har langt over 60 timer i uken, sier han.

Sylta mener at situasjonen kan bli dramatisk hvis det ikke iverksettes tiltak for å gjøre fastlegestillingen mer attraktiv.

– Da kan hele fastlegeordningen bryte sammen, sier han.

– SPENNENDE: Helseminister Bent Høie mener ALIS-Vest er et spennende prosjekt.

– Fastlegeordningen må bli mer attraktiv

Helseminister Bent Høie mener ALIS-ordningen er en spennende rekrutteringsmodell.

– Men løsningen er ikke at alle fastleger skal være fast ansatt i kommunen over tid. Vi jobber nå konkret med KS og legeforeningen for å se på rekrutteringstiltak, og da vil denne modellen være veldig viktig, sier han.

En ung fastlege i Oslo i dag må regne med 60 000 til 100 000 kroner i utgifter hver måned, ifølge president Marit Hermansen og lege Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen.

Denne usikkerheten gjør at unge vegrer seg for å gå inn i yrket, forteller de. Øren er enig med Sylta om at ALIS-ordningen er en god løsning.

– Resultatene er lovende. Vi har nok ikke vært gode nok til å tilrettelegge for unge leger til fastlegestillinger.

Erlend Brunborg har jobbet som fastlege i snart ett år ved Krambua Legesenter i Bergen. Der skal han være i fem år til, helt til han er ferdig med spesialistutdannelsen som fastlege.

– Planen er at jeg da har fått tid til å bli flinkere i faget, slik at jeg kan kjøpe min egen praksis, sier han.