Studentene får krisetelefon for ubehagelige opplevelser i fadderuken

Denne uken markerer hundretusener av studenter over hele landet semesterstart.

De ferske studentene skal bli kjent med studiested og studiekamerater, og svært mange deltar på fadderarrangementer.

Men stort alkoholkonsum og uønskede hendelser har tidvis kastet skygge over studentenes store festuke.

TRYGT HJEM: Faddervaktene i Bergen vil de neste dagene patruljere gatene for å sørge for at alle som deltar på fadderuken kommer seg trygt hjem. Foto: Privat

Faddervaktordningen sprer seg

Derfor opprettet studentorganisasjonen Sammen i Bergen en natteravnordning under fadderuken, hvor målet er å ha 25 edru personer ute i sentrum av byen hver natt under fadderuken.

Flere andre byer, blant andre Trondheim og Arendal, har fra før fulgt etter Bergen. Nå innfører også Oslo-studentene tiltaket.

– Vi er veldig glade for at andre studiebyer kommer etter, sier faddervaktleder i Bergen, Ingrid Handeland.

Velferdstinget for studenter i Oslo og Akershus sier til universitetsavisen På Høyden at de opprettet ordningen etter en rapport fra legevakten i Oslo. Den viste at august er den måneden flest unge havner på legevakten i forbindelse med rus.

FADDERVAKTLEDER: Ingrid Handeland er faddervaktleder og skal selv være ute og patruljere i gatene under fadderuken. Foto: Tone Berge / NRK

Innfører krisetelefon

I Bergen lanseres nå enda et tiltak som skal hindre uønskede episoder i ruset tilstand, også mellom fadder og fadderbarn:

En krisetelefon studentene kan ringe til hvis de kommer opp i ubehagelige situasjoner eller trenger hjelp på andre måter.

Da kommer de edru faddervaktene til unnsetning.

– På det nummeret skal du alltid kunne treffe en edru person som kan hjelpe deg, sier faddervaktleder Handeland.

På studentsenteret er Kristin Amli og Mari Karlsen i gang med studieforberedelsene. Begge to skal delta på fadderuken og er glade for at det er noen som passer på.

– Både krisetelefon og natteravnordning er veldig bra tiltak når det er så mange ungdommer på samme plass, og mange ikke er vant til å være ute i storbyen, sier de to.

POSITIVE: Kristin Amli og Mari Karlsen er positive til studentsamskipnadens tiltak under fadderuken. Foto: Tone Berge / NRK

Forventer festing

BI-studentene Henrik Bru Nøttveit, Sander Alendal og Christoffer Robin Dale Engø er selv faddere i år. De er glade for at tilbudet til de nye studentene blir styrket.

– Det er ikke alltid lett å passe på at 15 stykker har det bra samtidig, så det er godt at det er noen ekstra som passer på, sier Nøttveit.

– Krisetelefonen er også bra å ha. Det han skje at noen faddere får litt «overtenning», og da er det sikkert lettere å ta kontakt på en slik telefon enn med fadderne som skal passe på dem, sier Alendal.

For en ting er sikkert, mener de tre BI-studentene: Festing i fadderuken vil det alltid være.

– Det hører med. Slik har det vært i alle år, og jeg tror ikke det kommer til å endre seg, sier Engø.