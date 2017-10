Strømmen har vært borte i et døgn

En høyspentfeil på Askøy slo ut strømmen i et stort område på sørvestre Askøy lørdag morgen. Norgesnett har hatt store problemer med å få strømmen tilbake.

– Vi har hatt en kabelfeil. To nettstasjoner har vært berørt, sier driftsoperatør Tore Ludvigsen i Norgesnett til NRK.

Aggregater var ikke nok

Selskapet satte opp to aggregat som skulle sørge for strømmen inntil kabelfeilen kan utbedres.

– Problemet var at det ene aggregatet ikke var stort nok. Det klarte ikke forsyne hele området med strøm, sier Ludvigsen.

Da måtte Norgesnett prioritere syketilfeller.

– Etter hvert fikk vi inn den ene nettstasjonen på normal forsyning, sier Ludvigsen.

Men fortsatt gir ikke aggregatene nok strøm til alle husstandene.

En beboer som har vært berørt av feilen, skriver:

«Jeg måtte selv finne en løsning slik at det ikke skulle bli altfor kritisk når vi ikke fikk strømmen tilbake. (...) Dette kunne ha vært ordnet på maksimum tre timer ved å strekke en midlertidig kabel i stolpene mellom de to trafoene som feilen ligger. Et strekk på rundt 200 meter.»

Vet ikke hvorfor det skjedde

– Rundt 50–60 husstander er fortsatt uten strøm i Marikoven-området, sier Ludvigsen klokken 10:00 søndag.

Da regnet han med at det ville ta noen timer å få strømmen tilbake.

– Men det er vanskelig å gi garantier. Det viser seg at ting tar lengre tid enn man tror, sier Ludvigsen.

Norgesnett vet ikke hva som forårsaket kabelfeilen eller nøyaktig hvor feilen er lokalisert. Bare at feilen ligger mellom de to nettstasjonene.

– Det skal vi finne ut av mandag. Akkurat nå jobber vi for fullt med å få opp aggregatene, sier Ludvigsen.