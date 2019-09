Det svenske busselskapet Strömma tilbyr turister å hoppe av og på langs kjente severdigheter. Operatørens røde dobbeltdekkere er et kjent syn i Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund og Geiranger.



I Bergen vurderer nå reiselivslaget Visit Bergen å bryte samarbeidet med selskapet etter å ha fått klager og bekymringsmeldinger, blant annet om arbeidsmiljøet. Flere busser ble også stoppet da de kjørte uten EU-godkjenning.

– Aktører må følge spillereglene

– Vi forutsetter at alle aktører i reiselivet opererer i henhold til norsk lov og at de følger spillereglene i arbeidslivet. Om dette selskapet ikke gjør det, vil vi avslutte samarbeidet med dem umiddelbart, sier reiselivsdirektør Anders Nyland i Bergen.

Flere kilder hevder overfor NRK at selskapet tar for dårlig hensyn til sikkerhetskrav og de ansatte. De hevder blant annet at bedriften ikke utbetaler lønn når ansatte blir syke.

NRK har vært i kontakt med flere av selskapets utenlandske sjåfører, men ingen av disse har ønsket å stille til intervju.

KRITISK: Reiselivsdirektør i Bergen, Anders Nyland, sier reiselivslaget Visit Bergen vurderer å bryte alt samarbeid med Strömma. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Politiet avskiltet busser

I starten av september ble to av selskapets busser stoppet og avskiltet av politiet i Bergen sentrum. Vest politidistrikt bekrefter at begge bussene manglet EU-godkjenning.

Daglig leder Ole Asgeir Madland i Strömma sier dette skyldtes en misforståelse.

– Ved en feil ble to busser som var på EU-kontroll, utlevert uten at denne var gjennomført. Vi havnet i en politikontroll, og skiltene ble tatt.



– De var på EU-kontroll uten å bli kontrollert?



– Ja, bussene var ikke ferdig kontrollert da de ble hentet. Det må ha vært en misforståelse. Bussene står nå på verksted og blir hentet når papirene er klare.

Ble syke samtidig

Det er imidlertid ikke den eneste utfordringen Strömma har hatt i sommer. I midten av august ble situasjonen tilspisset da 14 av 18 medarbeidere i Bergen ikke kom på jobb.



Madland oppsøkte da selv huset hvor bedriften innkvarterer sine ansatte.



– Dette var før noen av dem hadde sendt sykemelding. Da sa jeg at vi kunne sende en lege, hvis de ønsket det. Etter dette fikk jeg ikke tak i dem mer.



– Får de ansatte full lønn, selv om de er sykemeldt?



– Vi følger lover og regler som gjelder for dem.



– Betyr det i dette tilfelle at de ansatte får full lønn?



– Det vil jeg ikke kommentere.

Ansatte hevder at Madland i møtet prøvde å true dem tilbake på jobb. Truslene skal angivelig ha gått ut på at selskapet ville sende en lege til huset, at selskapet sammen med advokat ville møte hver enkelt, og at noen ansatte ville bli overflødige.

– MISFORSTÅELSE: Daglig leder Ole Asgeir Madland i Strömma sier manglende EU-godkjenning skyldtes en misforståelse, og at arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Kan holde tilbake lønn

Assisterende direktør for Nav Vestland, Bjarte Hysing-Olsen, sier at bedrifter kan velge å holde tilbake lønn til ansatte som leverer sykemelding eller egenmelding dersom bedriften bestrider kravet og ikke vil betale i sykepengeperioden.



– Da må Nav gjøre det, dersom de har krav på sykepenger.



– Er det mistenkelig dersom mange sykemelder seg samtidig?



– Det kan være mistenkelig, men det kan også være en tilfeldighet.

Har fått bekymringsmeldinger

Reiselivsdirektør Anders Nyland har i sommer mottatt flere bekymringsmeldinger om Strömma.



– Vi har forsøkt å ta kontakt med selskapet for å få en forklaring og undersøke dette. Vi har ikke fått en tilbakemelding fra ledelsen, sier Nyland.



Busselskapet hevder derimot at de aldri har fått noen henvendelser fra Bergen Reiselivsråd/Visit Bergen.

– Jeg har ikke snakket med ham, og kan ikke se at jeg har fått verken mail, telefon eller SMS fra dem, sier Madland, som hevder arbeidsmiljøet i selskapet er godt.