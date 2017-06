Streiken i Akasia er over

Den tvungne meklingen i kirkekonsernet Akasia førte til at partene ble enige om nye tariffavtaler. Løsningen innebærer at pensjonsstriden er løst og de ansatte får etterbetalt lønnstillegg for 2016 og 2017. Barnehagene i Akasia, som har vært hardest rammet av streiken, åpner i dag klokken 10.