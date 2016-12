Straumen let vente på seg

BKK arbeider no med å legge ein provisorisk straukabel mellom to nettstasjonar i Nøstegaten i Bergen, for at kundane som er ramma av straumbrotet skal få tilbake straumen. Arbeidet tek tid, og ein må belage seg på å vente til klokka 20 i kveld før straumen er tilbake. 860 husstandar er framleis utan straum.