Strandsøk etter sakna mann

Politiet og frivillige søkjer no langs strendene i Nordhordland etter den sakna mannen i 50-åra og båten hans, som vart meld sakna i går. Per Algrøy i Vest politidistrikt seier at dei startar søket i Austrheim, at dei kjem til å utvida søket utover dagen.