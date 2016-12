Støtten til Bybanen i Bergen faller

58 prosent svarte at utbyggingen av Bybanen bør forsette, en nedgang på 19 prosentpoeng siden sist undersøkelse for to år siden. På de to årene har antallet som mener utbyggingen ikke bør fortsette, gått fra 17 til 33 prosent. Det er Respons Analyse som har gjennomført målingen for Bergens Tidende.

– At et flertall vil at bompengene skal gå til vei, er ikke overraskende. Det er det som har vært vanlig i Norge. Men i byene, med den trengselsproblematikken vi har, er det naturlig at bompenger går til kollektivløsninger også, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

En utredning om bompenger i byen viser at inntektene i bomringen kan dobles ved å øke satsene med 25 prosent og sette opp nye bomstasjoner. Utredningen har ført til store protester.