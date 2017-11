Støttar kraftutbygging i Folkedal

Mot to røyster uttalte heradsstyret i Granvin i kveld at dei støttar ny kraftutbygging i Folkedal. Ordførar Ingebjørg Winjum (V) var ein av dei to røystene som stemte imot rådmannen sitt framlegg, skriv Avisa Hordaland.