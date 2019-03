Stortingets vedtak kan være lovstridig – bitcoin-maskinene går fortsatt for fullt

Kryptovaluta er virtuell eller digital valuta som er kryptert. Enkelt fortalt er kryptovaluta penger som kun finnes på internett – de har ikke noe direkte fysisk motstykke.

Teknologien som ligger til grunn for kryptovaluta kalles blockchain. Denne sørger for at ingen transaksjoner eller avtaler kan skjules, og medfører enkelt og greit at behovet for en mellommann forsvinner.

Å lage flere coins (enheter av valutaen) kalles mining. På norsk kalles gjerne det å ”mine” å ”verifisere”. Utviklere verifiserer transaksjoner som skjer i nettverket, og ved å gjøre det får de betalt i stadig færre bitcoins etter hvert som antallet øker.

Verifiseringen av nye coins krever enorme mengder datakraft. Algoritmene er ekstremt kompliserte. Hadde en brukt de kraftigste datamaskinene en får tak i hos vanlige elektronikkbutikker, ville en brukt millioner av år for å klare å utvinne én enkelt bitcoin.

Prosessen krever så mye energi at om bitcoin hadde vært et land, ville det ranket som nummer 58 i verden når det gjelder strømforbruk.

Kilde: fundingpartner.no