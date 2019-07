Ifølge VG er nærmere 50 barn og unge plassert på isolat etter at omgangssyke er brutt ut på Dana Cup, Danmarks største internasjonale fotballturnering for barn og ungdom.

Over 800 fotballspillere er innlosjert på Muldbjergskolen i Hjørring, som er skolen hvor utbruddet skjedde. Flere norske lag, blant annet fra Bergen og Horten, bor på skolen.

Omgangssyken skal være svært smittsom. Det begynte i går kveld og spredte seg raskt.

ISOLERT: Noen toaletter holdes av til de syke for å unngå smitte. På skolen er desinfeksjonen startet. Foto: EGIL SKJOLDMO

Torsdag morgen lå det gutter og spydde både ute og inne på skolen, ifølge Egil Skjoldmo, lagleder for Søreide gutter 12.

– Det lå barn og spydde i både hekker og ganger. Vi låste oss inne på rommet i håp om ikke å få smitten inn til oss. Vi klarte det nesten, kun to er syke fra vårt fotballag.

De syke blir hentet ut og lagt på isolat med helsepersonell, ifølge Skjoldmo.

Trolig norovirus

– Det er utrolig trist at så mange unge er smittet. På en annen side er vi glade for at vi nå har kontroll over situasjonen, sier pressesjef på Dana Cup, Torben Vendsted.

Han forteller at det trolig er et utbrudd at norovirus.

– Så vidt vi vet er det snakk om norovirus, men vi venter på en endelig analyse av prøver som er tatt.

Vendsted mener Dana Cup har en fin hygiene.

– Vi jobber nå med å informere unge om håndvask og annen hygiene. Vi passer også på å holde de syke på isolat, for å hindre ytterligere spredning.

TETTE DUSJER: Guttegarderoben på Muldbjergskolen i Hjørring. På skolen hvor over 800 gutter er innlosjert, klager flere ledere på dårlige hygieniske forhold. Foto: PRIVAT

– Ti toaletter på 800 gutter

Cathrine Holden, trener for jenter 15 Nymark fra Bergen, har vært flere ganger på skolen hvor guttene ble syke.

– Det ser ikke ut på gutteskolen. Hvert år er det tette toaletter og avføring i dusjen. Så det er et under at folk ikke er blitt syke før.

Skjoldmo tenker også at dette kom som forventet.

– Det er bare ti toaletter og over 800 gutter på skolen. Det er små barn som bruker dem, og de blir ikke så ofte vasket, så dette måtte jo komme før eller senere.

Fotballturneringen pågår ennå, og fotballagene måtte låne spillere på tvers av lag for å få lagene fulle, sier Holden.

UTFORDRENDE: Det er ikke enkelt å være trener under slike forhold, sier Cathrine Holden, trener for Nymark-laget. Foto: PRIVAT

Trenerne på laget har gitt jentene totalforbud mot å være sammen med guttene.

– Det ble litt hysteri i går da omgangssyken brøt ut. Guttene lå jo og spydde i hekker og busker. Jentene her har vært bekymret for at de også skal bli syke.

I jenteleiren er det fremdeles friske barn og unge.