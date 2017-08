Stort tre har falt over hus i Bergen sentrum

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 11.

– VI fikk melding om at et tre hadde falt ned på et hus. Det er et stort tre, rundt 15 meter langt med stor stamme. Det er ikke meldt om personskade, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

Treet har bare truffet ett hus, og en del takstein har falt av huset.

– Det blir beskrevet som små materielle skader. Brannvesen og politi er på stedet nå, og opprydningsarbeidet har startet, sier Dahl-Michelsen.

Merket ingenting

STORT: Politiet forteller at treet er rundt 15 meter langt. Foto: 03030-tipser

En beboer på adressen forteller til NRK at hun ikke merket noe til treveltet.

– Jeg har rom på andre siden av huset, og har ikke hørt noenting, sier hun.

Politiet vet ikke hva som er årsaken til at treet veltet.

– Det blåser en del i området, men vi vet ikke om det var dette alene som gjorde at treet veltet. Vi undersøker nå om det er trær i nærheten som må sikres, sier operasjonslederen.

STENGT: Deler av Bispengsgaten er stengt etter at et tre veltet med roten og traff et hustak.

Veien stengt

Beboeren NRK har snakket med forteller at det er snakk om små skader på huset.

Gaten er foreløpig stengt.

– Det er en del trafikk i området, men veien er stengt og vi oppfordrer folk til å bruke andre veier, sier operasjonslederen.

SMÅ SKADER: Huset i Bispengsgaten i Bergen sentrum har små materielle skader etter at det ble truffet av et tre som ble veltet med roten. Foto: Tim Christian Wassmo / NRK

Saken oppdateres.