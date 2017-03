Stort steinras på fv. 7 i Kvam

Klokken 04.48 torsdag morgen fikk Vegtrafikksentralen melding om et større steinras ved Steinstøberget på fv. 7 i Kvam i Hardanger.

– I utgangspunktet hørtes det veldig dramatisk ut. Innringeren fortalte at det hadde rast ut steiner store som en trillebår Når entreprenøren kommer på stedet, viser det seg at det er to steiner som kanskje var enda litt større, forteller trafikkoperatør Tom Hansen.

Det er likevel mulig å passere rasstedet, som ligger mellom Fyksesund bru og Ålvik.

Det er ikke meldt om skader verken på kjøretøy eller personer.

– Vi rykker ikke ut, men er blitt orientert om raset, at det er mulig å passere og at entreprenør er på vei, sier politiets operasjonsleder Terje Magnussen.

Entreprenøren er nå i ferd med å vippe steinene ut av veien, før de skal fraktes bort.

– Vi regner med at det skal være ryddet om ikke så altfor lenge, sier trafikkoperatør Tom Hansen klokken 06.10.

Saken oppdateres.