I 10.30-tiden tirsdag fikk nødetatene flere meldinger om ras ved Freimsmjøstølen i Odda.

– Det er en innringer som har meldt at han så et ras over bebyggelsen over veien. Ifølge ham stoppet raset før husene, sa Ole Jakob Hartvigsen i brannvesenet.

– For folk i området hørtes det ut som et voldsomt tordenvær, sa Hartvigsen.

Raset skal ha stoppet et par hundre meter bak et boligfelt.

RØYKSKY: Innbyggere i store deler av Odda kunne se raset. Foto: Inga Øygard Jaastad / Hardanger Folkeblad

– Hørte en voldsom lyd

Inga Øygard Jaastad var på jobb som journalist i Hardanger Folkeblad da hun ble en av dem som opplevde raset.

– Første hørte vi en voldsom lyd, og vi sprang til vinduet for å se. Da så vi at det gikk et voldsomt ras rett oppi lien over kontoret vårt, sier hun til NRK.

Brannvesenet bekrefter at raset skal ha stoppet cirka 200 meter fra boligfeltet.

– Det er ikke kommet meldinger om at noe eller noen er skadet eller tatt av raset, sier politiets operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.

Ingen personer ble evakuert.

Geolog skal flys inn

I 11.15-tiden tirsdag avventer nødetatene eksperthjelp.

– En geolog skal opp i helikopter for å befare fjellsiden der raset gikk, så får vi avvente og se om noe må gjøres, sier Dahl-Michelsen.

Litt før klokken 12 melder brannvesenet at de avslutter på stedet.

– Det opprettes lyttepost gjennom dagen og natten. NVE og geolog vil se nærmere på det i morgen, skriver de på Twitter.