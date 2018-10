Stort ras dundra ned på vegen i natt

Den smale og svingete vegen mellom Dalseid og Stamnes blei i natt stengd på grunn av eit større steinras.

Onsdag morgon er det framleis uklart når vegen kan opne igjen. Det hølja ned over Vestlandet i heile går, og fleire stader stod folk rasvakt for å passe på.

Det var ingen rasvakter på fylkesveg 569 i natt, men heldigvis var det heller ikkje bilistar på vegen.

Dei store steinblokkene og jordmassane har treft vegen om lag ein kilometer nord for Dalseid i Vaksdal

GOD STORLEIK: Steinane som no blokkerer fylkesvegen i Hordaland er av solid storleik. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Må vite at det er trygt

Kjartan Ringheim i Presis Vegdrift fortel til NRK at dei først trudde dei kunne byrje rydde etter raset, men at dei no er avhengig av ein geolog til å ta vidare vurdering.

Geologen må sjå nærare på fjellsida før han kan gi klarsignal for at det er trygt å rydde.

Det er framleis uvisst om når vegen kan opne att. Enn så lenge er omkøyringa lang og kronglete.

Bilistar kan køyre om Evanger og Eksingedalen på fylkesveg 313.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Flaum

Også andre stader har nedbørsmengdene skapt trøbbel for trafikken. På Hamrevegen i Bergen var det manuell dirigering i dag tidleg grunna overvatn.

På E39 ved Kaland var det lange køar tysdag ettermiddag på grunn av flaum. Men vestlendingane får ein etterlengta pause frå striregnet i dag og torsdag.

Torsdag er det meld sol og varmt vær over store delar av Vestlandet og Sør-Noreg.