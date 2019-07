Storstilt leiteaksjon i Hordaland avslutta

Klokka 16.30 fekk politiet melding frå eit vitne som skulle ha sett eit propellfly som flaug ned i ei grop ved Middagsnuten i Lofthus i Ullensvang. Vitnet beskreiv steinar som rasa, etterfølgt av eit stort smell.

Tre timar seinare, klokka 19.30, melder HRS på Twitter at søket er avslutta utan funn.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Knut Dahl-Mikkelsen opplyste tidlegare i dag at mykje tyda på at det kunne ha skjedd ei ulykke, men at det òg kunne vera eit ras.

Tre helikopter var med i leitinga.

Det var ein tilfeldig turgåar i området som tipsa om saka. Vedkommande blei tatt med opp i eit helikopter for å saumfara staden.

Redningsleiar ved Hovedredningssentralen, Bjørn Magnussen seier at området er godt og grundig søkt gjennom.

Magnussen opplyser at fleire har tatt kontakt med dei i ettertid og sagt at dei har sett ulike luftfartøy i området.

– Men me kan ikkje seie sikkert at dette handlar om same tidsrom. Det er mellom anna fleire fly som flyr sightseeing frå Ullensvang-sida og frå andre plassar, seier han.

– Me ønskjer å høyra frå folk dersom det er andre som har sett noko, seier Dahl-Mikkelsen.