Størst bekymring for indre strok

Det er Vestlandet sør for Stadt som får dei største nedbørsmengdene sundag kveld, opplyser meteorolog Siri Wiberg. 110-sentralen i Hordaland får meldingar frå indre strok om mykje vatn. – I går var det verst i Bergen. I dag ventar me størst trykk i innlandet. Odda og Voss er stader me har fått meldingar om. Her held me garden høgt heva, seier vaktkommandør Helge Lund.