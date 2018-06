Storsiger for Arna-Bjørnar

Arna-Bjørnar slo Grand Bodø 4–0 på bortebane i Toppserien laurdag. Maria Brochmann og Helene Gloppen skåra måla for Arna-laget. Gloppen sette to ballar i nettet, medan Melisa Hasanbegovic på Grand Bodø sette ballen i eige mål i andre omgang. Arna-Bjørnar ligg no på 4.-plass, seks poeng bak Sandviken på 3.-plass.