Stormen herjer i deler av Sør-Norge

Den sterkeste vinden er så langt målt på Røldalsfjellet i Hordaland. Her har styrken vært oppe i 30,6 meter i sekundet, noe som tilsvarer sterk storm.

Også i lavlandet er vinden sterk. I Grønabakkene i Fjell kommune utenfor Bergen tok vinden med seg taket på et uthus i ettermiddag. Politiet har nå sikret skadestedet.

Ifølge meteorologene skal det fortsette å blåse godt utover kvelden før vinden avtar til natten.

Problemer på veiene

På E134 over Haukeli er det kolonnekjøring. Det samme gjelder riksvei 13 over Vikafjellet, mens fylkesvei 53 Tyin–Årdal er stengt.

TETT SNØDREV: Slik ser det ut på E134 over Haukeli tirsdag kveld. Foto: Igor Tratkowski / NRK

Riksvei 7 over Hardangervidda var klokken 19 stengt for kjøretur med totalvekt under 7,5 tonn, mens det var kolonnekjøring for større kjøretøy.

Tor Helge Tveit er formann for brøytesjåførene. Han forventer en ruskete kveld på høyfjellet.

– Det blåser sterkt fra nordvest med snøbyger og dårlig sikt i bygene. Dette er vindretningen vi liker minst. Værforholdene blir da veldig skiftende og svært vanskelig å forutsi. Det kan faktisk bli null sikt i løpet av minutter, sier Tveit til NRK.

– Hva betyr det for brøytemannskapene?

– Jo vi har mer enn nok å gjøre. Vi har folk ute for å frese og brøyte samtidig som vi kjører kolonner for de store kjøretøyene.

– Når tror du dere kan åpne opp for personbiler over Hardangervidda?

– Jeg tror ikke det blir mulig før tidligst seint i kveld. Kanskje ikke før utpå natt til onsdag.

Les mer: Situasjonen på høyfjellsovergangene

Ferjeavganger innstilt

RUSKEVÆR: Bildet er tatt fra Fedje tirsdag ettermiddag. Foto: Webkamera / NRK

På Fedje i Hordaland er man vant til hardt vær. Tirsdag kveld er ferjen til øysamfunnet innstilt og erstattet av en skyssbåt. Terje Stormark driver butikk i den lille kommunen. han sier været er ganske friskt i kveld.

– Det ryker litt av vågen som jeg står og ser ut over. Spesielt i bygene tar vinden hardt.

– Kommer det kunder i butikken når været er såpass friskt?

– Ja, livet går slik det pleier. Bortsett fra at ferjen ikke går livet ganske som normalt.

Les også: Stengte fjelloverganger og ferjer som står

Vinden er altså ventet å øke utover kvelden før den øyer mot natten. Dessuten er det meldt om svært glatte veier mange steder. Statens vegvesen oppfordrer folk om å kjøre forsiktig.