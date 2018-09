Stormen blåste tak inn i enebolig

Restene av den tropiske stormen «Helena» har truffet Vestlandet og lager store problemer. Mange tusen mennesker er uten strøm, en rekke fergestrekninger er innstilt og mange trær har blåst ned.

– STORE SKADER: Huseier Alf Nilsen sier stormen har gjort stor skade på eiendommen hans. Foto: Bjørn-Erik Ovesen

Taket fløy gjennom luften

På Hanøytangen på Askøy, like nord for Bergen, flerret stormen taket av et stort naust. Takplatene føk avgårde med vinden og traff en enebolig like ved.

– Først trodde vi bare det var én plate som kom, for alt smalt i huset samtidig. Jeg trodde ikke det var så ille før jeg gikk ut og tok en titt. Da så jeg at det var ganske heftig, sier Alf Nilsen, som eier bolighuset som ble truffet.

VOLDSOMME VINDKAST: Slik så det ut utenfor huset til familiene Nilsen og Steinfeld onsdag kveld. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Vi rakk ikke å tenke

I leiligheten som ble truffet bor Tone Steinfeldt og hennes mann. Han var utenfor huset like før taket røk for å sjekke om hagemøblene var festet godt nok til å tåle den kraftige vinden.

– Hadde han stått der da taket kom flyvende, ville han ikke vært her lenger, sier Steinfeldt.

– Hva tenkte du da taket kom gjennom vinduet ditt?

– Jeg tror ikke vi rakk å tenke. Eneste vi gjorde var å se etter om noen var blitt skadet. Jeg fikk et kutt i fingeren, ellers gikk det heldigvis bra.

SKREMT: Tone Steinfeldt fikk takplatene inn gjennom vinduet. Foto: Bjørn-Erik Ovesen

– Ikke oversikt over skadene

Brannvesenet kom raskt til stedet og fikk sikret de løse takplatene.

Huseier Nilsen sier naust-taket og stormen har gjort store skader på eiendommen.

– Jeg har ikke oversikt over alle skadene, for det er for farlig å gå opp på taket. Men mye er ødelagt der oppe, samt i naustet og i leiligheten, sier Nilsen.

DRAMATISK: Slike takplater fløy gjennom luften og traff vinduet i husets nederste etasje. Foto: Bjørn-Erik Ovesen

Vinden på Vestlandet er nå så kraftig at Vegvesenet advarer folk mot å ferdes ute på grunn av trær, tak og andre gjenstander som kan bli tatt av stormen.

Stormen er ventet å vare gjennom nattenpå hele Vestlandet. I Hordaland vil det blåse full storm i natt, i Sogn og Fjordane sterk storm, og ved Stad kan vinden komme opp i orkan styrke.

Også Møre og Romsdal får sterk storm i natt, mens Trøndelag og Nordland kan vente seg full storm torsdag.