Stormberg-kunder måtte sperre kort

Klesbedriften Stormberg ble utsatt for et datainnbrudd tirsdag.– Det ser ut til at noen har klart å trikse til seg kortinformasjonen til 43 kunder. Alle kundene er kontaktet og oppfordret til å sperre kortene, og det ser ikke ut til at noen har blitt svindlet, sier kommunikasjonssjef Petter Toldnæs til NRK. Han sier at datainnbruddet er under kontroll.