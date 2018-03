Store isblokker i veibanen på E16

På strekningen fra Vinje mot Voss på E16 har det vært et stort isnedfall i veibanen. Vegtrafikksentralen melder at store isblokker ligger noe uoversiktlig til i en sving. Entreprenører er på vei for å rydde opp, men strekningen er for øyeblikket ikke stengt.