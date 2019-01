En ny grav i Norge er som regel gratis de 20 første årene. Deretter må man betale en såkalt festeavgift for å beholde graven videre.

Betales ikke festeavgiften, blir graven slettet og gjenbrukt.

Det er stor forskjell på hvor mye man må betale i festeavgift for graver. I byene er det ofte flere ganger dyrere enn i distriktene.

Betaler syv ganger mer

På Møllendal gravplass i Bergen står Terje Georg Gunnarsen ved gravsteinen til sin far, kone og sønn. På nabokirkegården ligger moren og lillebroren.

Han betaler 1700 kroner i året for å beholde gravene. Hadde de ligget i Austevoll kommune, en kort fergetur fra Bergen, ville han betalt en syvendedel.

– De aller fleste som ligger her er jo tidligere skattebetalere. Skal de aldri slutte å betale avgifter, selv etter de er gått bort, spør Gunnarsen.

I Bergen stiger den årlige festeavgiften til 631 kroner for kistegrav og 491 kroner for urnegrav i 2019. Gunnarsen sier han ikke forventer at det skal være gratis, men han skulle gjerne sett at gravavgiften ble lavere i stedet for høyere.

– De etterlatte vil jo gjerne beholde gravene til sine kjære. Jeg kjenner flere som strever med økonomien, særlig pensjonister. Og flere tusen kroner i året er mye penger for dem det gjelder.

MÅ BETALE DYRT: I Bergen må man i 2019 betale 631 kroner i festeavgift. Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

– Ikke råd til å dø

I Austevoll er festeavgiften satt til 100 kroner for en kistegrav, og halve prisen for en urnegrav.

– Vi skal ikke sko oss på dette. Det er så høye kostnader ellers i forbindelse med dødsfall. Som det ble sagt i en humoristisk kommentar her, så har man ikke råd til å dø lenger, sier kirkeverge Jan Tørres Nordstrand.

Han understreker samtidig at kommunen ikke har plassutfordringer knyttet til graver.

Så høy var festeavgiften i 2018 Ekspandér faktaboks Bergen : 615,- for kiste og 479,- for urne

: 615,- for kiste og 479,- for urne Austevoll : 100,- for kiste og 50,- for urne

: 100,- for kiste og 50,- for urne Ulvik : 150,- for kiste

: 150,- for kiste Elverum : 300,- for kiste

: 300,- for kiste Oslo : 360,- for kiste og 305-360,- for urne

: 360,- for kiste og 305-360,- for urne Stavanger : 170,- for kiste

: 170,- for kiste Trondheim: 270,- for kiste

Skylder på kostpris og areal

De store byene har gjerne større utfordringer når det gjelder areal. Både Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen har lenge gjenbrukt graver for å spare plass.

– Festeavgiften er beregnet ut fra hva det faktisk koster å holde en grav, sier gravplassjef i Bergen, Inghild Hareide Hansen.

Byråd Julie Andersland (V) sier at de store forskjellene på festeavgift rundt om i landet henger sammen med arealknapphet.

Bergen er en av de dyreste kommunene i Norge, men Andersland sier at urnegravene i Bergen er større enn i Oslo, og dermed billigere i forhold til areal.

Hun poengterer også at Bergen har gratis kistegraver i 25 år, mens det andre steder i landet er 20 år.