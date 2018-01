Store forsinkelser på Bergensbanen

Et godstog har kjørt seg fast i snøen og forsinket nattoget fra Oslo med over tre timer. Toget står fast like etter Haugastøl stasjon, og Bane Nor jobber nå med å fjerne toget del for del i den kraftige vinden. – Det er uvisst hvor lang tid det vil ta, sier pressevakt i Bane Nor, Kjell Bakken.