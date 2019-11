Stor vannlekkasje i Bergen – 10 familier med barn evakuert

Beboere i tre hus ble like før midnatt bedt av politiet om å forlate husene sine etter at det ble oppdaget at det strømmet store vannmengder ut under en mur under E39 Åsaneveien i Bergen.

Store vann- og jordmasser veltet ukontrollert nedover skråningen ned mot fjorden der det ligger en rekke bolighus.

Evakueringsområdet ble etterhvert utvidet. Ved ett-tiden var familier i 10 hus hentet ut av redningsmannskapene.

– Så lenge vi ikke har kontroll, valgte vi å evakuere husene, sier innsatsleder Kjell Olav Solheim i brannvesenet til NRK

750 000 liter vann på avveie

Nødetatene ble varslet kl. 23.11. Det tok rundt to timer før ledningsbruddet var funnet og vannet stoppet. Store mannskaper fra politi, brann og Bergen vann er fortsatt på stedet, sammen med helsepersonell.

Før ledningsbruddet ble funnet, etter vel to timers leting, hadde 750.000 liter vann fosset ut.

Vannet har tatt med seg en mur, store jordmasser og har hulet ut grunnen under E39.

HOVEDINNFART: Denne strekningen av E39 Åsanevegen, som er hovedinnfartsåre til Bergen fra nord, er stengt på ubestemt tid. Geologer skal nå undersøke skadene. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Frykter at E39 kan rase ut

Politiet i Bergen frykter nå at hele E39 kan kollapse ved bomstasjonen i Sandviken.

– Dersom E39 raser ut, vil det føre til enorme problemer i trafikkavviklingen i Bergen, sier innsatsleder Casper Kaland til NRK.

Området blir i natt undersøkt med drone for å få oversikt over skadene. Status på E39 er vanskelig å fastslå sikkert før dagslyset kommer og geologer har undersøkt skadene.

E39, som er hovedveien inn til Bergen, vil forbli stengt inntil området er trygt, sier politiet.

Usikre grunnforhold

NRKs reporter på stedet, Christine Kongsvik, forteller at politi- og brannfolk gikk fra hus til hus, banket på dører, vekket folk og ba dem forlate hjemmene sine. Hun forteller at familier med barn ble sett på vei ut fra området. Ifølge politiet er de innlosjert på hotell.

De fleste av de 58 evakuerte er fraktet med buss til hotell i byen hvor de er innkvartert i påvente av nærmere beskjed.

– De får ikke komme tilbake før området er sikret og trygt, sier politiets innsatsleder Casper Kaland.

Grunnen til at et større område ble evakuert, er at det er usikre grunnforhold. Det er ikke umiddelbart klart om husene er fundamentert på fjell eller masser som kan bli tatt av vannet, så folk ble bedt om å forlate hjemmene sine for sikkerhets skyld.

Store mannskaper fra Bergen vann er på plass for å få stanset vannledningsbruddet i Sandviksvegen. Foto: Christine Kongsvik, NRK

Anbefalt omkjøring er via fylkesveg 587 Hardangervegen, det vil si via Arna – Nesttun, melder Statens vegvesen.