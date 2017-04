Det var like før klokken seks det ble meldt om brann i et trappebygg i et kontorbygg.

Ifølge brannvesenet kan ilden ha spredd seg til konstruksjonen i bygget. Brannvesenet arbeider nå med å fjerne fasadeplater for å komme til. brannen.

– Vi har mannskaper på taket av bygget for å forsøke å komme til. Dessuten er det røykdykkere inne i bygningen, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen i Hordaland til NRK.

Det var folks som passerte stedet som først meldte fra om brannen like før klokken seks. Bygget det brenner i er den såkalte Frydenbøgården. Dette er et næringsbygg uten leiligheter.

Kontroll over brannen

Like etter klokken sju meldte brannvesenet om kontroll på brannen,

– Vi har måttet ta ned en god del av fasadeplatene for å komme til der det brant, sier innsatsleder Knut Milde i Bergen brannvesen.

LEDET SLUKNINGSARBEIDET: Knut Milde er innsatsleder i Bergen brannvesen. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Brannen skal ha startet på utsiden av bygget og derfra spredd seg på innsiden av fasadeplatene helt til toppen av bygningen.

– Dette er et næringsbygg i fire etasjer. Det ser ikke ut til å være skader inne i bygget, sier Knut Milde.

Han sier branner som dette er svært krevende å slukke.

– Vi må på sett og vis demontere bygget for å komme til. Det krever store mannskaper og tar tid å utføre.

Det skal ikke ha oppholdt seg personer i bygget da brannen brøt ut.