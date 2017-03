Stor redningsaksjon på Askøy

Flere patruljer fra politiet, en redningsskøyte, brannbåt og luftambulanse deltok i natt i en redningsaksjon på Askøy, etter meldinger om at en båt hadde kjørt på land. Redningsskøyten fant etter kort tid båten liggende til land ved Marikoven på Askøy. Brannvesenet opplyser at det var store skader på båten, men at det gikk bra med føreren av den. Føreren er anmeldt for å ha kjørt med promille.