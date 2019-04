Stor bussomlegging i Bergen

Andre påskedag blir Olav Kyrres gate og Carl Konows gate i Bergen stengde for opprusting, noko som vil påverke kring 30.000 kollektivreiser kvar dag. Olav Kyrres blir stengd i litt over eit år. Alle haldeplassane der og i Nordahl Bruns gate blir flytta, og mange bussruter vil få endra trasé. Carl Konows gate og eit stykke av Fyllingsveien blir stengde i ulike periodar over 15 månader. Korleis dette vil påverke bussrutene kan ein sjå på Skyss sine nettsider.