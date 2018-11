Stoppet med nedisede vindu

To kjøretøy med is på vinduene ble nektet å kjøre videre da Statens vegvesen gjennomførte en kontroll på Valen i Kvinnherad tirsdag. Dessuten fikk en bil med en tilhenger mangellapp på grunn av bremseproblemer. En fører fikk gebyr for å kjøre uten førerkort.