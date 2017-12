Stoppar nedleggjing av båtruter

Fylkestinget fjernar formuleringa om at dei to båtrutene som knyt saman veglause gardar i Osterfjorden og Veafjorden vert lagt ned. I samband med budsjettet for 2018 foreslo fylkesrådmannen å spara 2,2 millionar, med å leggja ned rutene. Fylkespolitikarane ber no om at behovet for rutene ver utgreidd, og varslar at saka kjem oppatt til våren.