3137 køyretøy vart onsdag føremiddag kontrollerte av Statens vegvesen ved Lagunen Senter i Bergen. Ikkje alle fekk køyre vidare utan merknad.



Seksjonsleiar for køyretøy i Bergen, Tommy Alsaker, fortel at vegvesenet mellom anna måtte stoppe føraren av ein bil som var fullasta med plankar.



– Vi stoppa vedkommande og såg at frontruta var knust. Lasta var ikkje forsvarleg sikra, og føraren mangla totalt sikt ut sidevindauget og i spegelen.



Sjåføren måtte leggje att ein stor del av plankane langs vegkanten før han fekk køyre vidare og måtte deretter kome tilbake for å hente resten.

– Ein vert uroa når ein ser slikt. Ein kan risikere at dersom ein bremsar opp, kan plankane kome flygande gjennom lufta og treffe uskyldige personar. I tillegg har vedkommande inga sikt til høgre for bilen, og dette kan skape farlege trafikksituasjonar og få alvorlege konsekvensar, seier Alsaker.

PLANKEKØYRING: Sjåføren hadde inga sikt ut det høgre sidevindauget eller til spegelen. Foto: Statens vegvesen

To meldt til politiet

Føraren vart meldt til politiet. Og dette var slett ikkje det einaste skrekkdømet under kontrollen, ifølgje Alsaker.

– Vi stoppa mellom anna ein far og ei mor med fire born i baksetet. Ingen av desse nytta bilbelte. Dei var også fleire personar i bilen enn det som er lovleg. Slikt slår vi hardt ned på, fortel han.

Føraren av denne bilen fekk gebyr for å køyre utan bilbelte, og vart også meldt til politiet.

– Det er vår plikt å stoppe slike bilistar. Førar har ansvar for at born er forsvarleg sikra. Vi veit at bilbeltet reddar liv, og at konsekvensane ved å ikkje bruke bilbelte ved ei ulukke kan vere fatale, seier Alsaker.

Har nullvisjon

Alsaker fortel at vegvesenet vinka inn 60 bilar for å undersøkje desse nærare. Då oppdaga dei 20 bilar med skriftlege manglar. Fire av desse vart avskilta.

I tillegg fekk fem bilistar bilbeltegebyr, ein del fekk skriftlege pålegg om å fjerne solfilm på siderutene, og nokre motorsyklar vart nøydd å endre på støynivået sitt.



– Vi i vegvesenet har ein nullvisjon når det kjem til tryggleik i trafikken, og jobbar kontinuerleg med dette. Nullvisjonen går ut på at vi har eit mål om at ingen skal verte hardt skada eller drepne i trafikken, forklarar Alsaker.