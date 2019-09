Frps toppkandidat i Bergen vraket som gruppeleder etter loddtrekning

BERGEN SENTRUM (NRK): Lederen i Bergen Frp sørget for at samboeren kuppet toppverv foran nesen på tidligere varaordfører Tor Woldseth. Det skjedde etter et dramatisk møte med Terje Søviknes som observatør.