Stogga rusa sjåførar i Bergen

To sjåførar vart i natt stogga av politiet i Bergen sør, mistenkt for å køyrd i rusa tilstand. Den første vart stogga ved bybanestoppet på Hop, der ein 32 år gamal mann ikkje fekk køyra vidare. Klokka 03.30 vart ein 19-åring stoppa i Laguneveien, også mistenkt for å ha brukt narkotika før han sette seg bak rattet.