Stod fast – nekta å ta imot hjelp

Politiet er på veg til to vogntogsjåførar som slit med å koma seg opp riksveg 7 ved Sysendammen. Sjåførane har nekta å ta mot hjelp frå bergingsbil. – Det skjer at sjåførar nektar å ta imot hjelp som dei fryktar vil påføra selskapet ekstrakostnader. Då er me nøydd å pålegga sjåførane å ta imot hjelpa, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt. Vogntoga sperra ei stund for store køytetøy, men all trafikk går no forbi.