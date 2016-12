Stjerneregn avslutter Luciakvelden

Aktiviteten er ventet å øke utover kvelden og natten, og ventes å være aller størst fra midnatt og frem til himmelen lysner onsdag morgen. I fjor kunne opptil 120 stjerneskudd observeres hver time, men i år vil årets største fullmåne gjøre himmelen for lys til å se de svakere stjerneskuddene.

– Det kan likevel bli spektakulært. Flere titalls stjerneskudd i timen vil man kunne se, sier astrolog Knut Jørgen Røed Ødegaard, til NRK.

Geminidene er en av årets kraftigste meteorsvermer, og den skyldes partikler fra det mystiske, asteroidelignende objektet 3200 Phaethon. Svermen byr på mange fargerike og iøynefallende meteorer som det virkelig er verdt å kikke etter fra et mørkt sted.

– Det blir et slags forskudd på nyttårsaften, sier science fiction-forfatter og vitenformidler, Anne Mette Sannes.

Selv kommer Ødegaard og Sannes til å ta turen ut for å finne best mulig forhold for å betrakte det hele.

– Det kan være lurt å gå litt opp i skogen, slik at det blir mørkt nok. Da får man med seg det aller beste, sier Sannes.

SPENTE: Knut Jørgen Røed Ødegaard og Anne Mette Sannes. Foto: Privat

Plasser deg på et mørkt sted

Nettsiden astroevents.no har tips om hvordan du best skal klare å få med deg fenomenet. Antall stjerneskudd vi klarer å se avhenger nemlig av hvor tørr og klar atmosfæren over oss er og dermed hvor mye lysere himmelbakgrunnen blir av månelyset.

Under meteorsvermer lønner det seg alltid å plassere seg på et mørkest mulig sted, la øynene vende seg til mørket (kan ta minst 10–15 minutter) og kikke høyt opp for å holde øye med en størst mulig del av himmelen.

Sammenlignet med andre svermer, har meteorene i Geminidene middels hastighet (35 km/s, 125 000 km/t), noe som gjør dem ganske enkle å oppdage.

– De største ildkulene kan skyldes partikler på størrelse med en klinkekule, sier Ødegård.

Han forklarer at de er laget av sprøtt og lett materiale, som brenner opp i løpet av et par sekunder etter at de har kommet inn i atmosfæren.

Fantastisk skue

Astroevents.no skriver at Geminidene av mange blir betraktet som den mest stabile og aktive årlige svermen og partiklene brenner opp i høyder over 38 kilometer. Meteorene kan ses nesten overalt på himmelen og er ofte gulaktige.

Da er det bare å håpe på stjerneklart vær. På Vestlandet er det varslet til dels pent vær, men uttygt for lokal tåke.

Også på Østlandet er det gode mulighet for klarvær. I Midt Norge er det varslet lettere vær fra i kveld, mens det er i Nord-Norge det ser ut til å bli mest skyet vær og nedbør.

– De som ønsker å få med seg fenomenet bør absolutt komme seg ut denne kvelden, oppfordrer Sannes og Ødegaard.