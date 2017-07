Stjålet lastebil krasjet

Politiet fikk klokken 07:56 melding om at en lastebil hadde kollidert med et hus og en parkert bil i Rådal. Deretter har den kjørt seg fast. Bilen stod forlatt, og det viste seg at den er stjålet fra et firma på Straume på Sotra. Også der har føreren kjørt på en parkert bil.