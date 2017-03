Stjal lommebok fra taxi

En mann i begynnelsen av 30-årene er satt i politiets varetekt etter et lommeboktyveri fra en taxi i Gyldenpris i Bergen i 02.30-tiden natt til fredag. – Sjåføren satte av passasjeren, og oppdaget at lommeboken var borte etter å ha kjørt et lite stykke. Hundepatruljen kom i kontakt med en som kunne passe til beskrivelsen ikke langt fra stedet, og det viste seg å være rett mann, forteller operasjonsleder Terje Magnussen.